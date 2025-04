[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, le spese della trasferta saranno coperte dagli sponsor

Secondo quanto raccolto nelle ultime ore e le indiscrezioni circolanti, ed a smentita del fatto che saranno i calciatori a pagare, saranno le aziende sponsor presenti sulla maglia rossonera (Vision Ottica, Mercati di Città, Levante Motori, Rosso Gargano e Metaurobus) a pagare tutto il necessario per la trasferta del Foggia a Crotone, in vista della gara in programma allo stadio “Scida” lunedì 14 aprile alle 20.30.



A chiamare in causa i cinque sponsor ci avrebbe pensato Pino Stefanini, direttore commerciale del club.