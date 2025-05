Foggia, i punti di penalizzazione saranno 6?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, i punti di penalizzazione saranno 4?

Rinviata l’udienza relativa ai deferimenti del Foggia Calcio e del suo amministratore unico, Michele Bitetto. Lo ha disposto il Tribunale Federale Nazionale accogliendo l’istanza presentata dai deferiti.

L’udienza, inizialmente prevista per oggi, giovedì 29 maggio, è stata rinviata alle 12.15 del 19 giugno 2025.

Il procedimento è relativo al deferimento al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il presunto mancato versamento mancato versamento di emolumenti, ritenute fiscali (Irpef), contributi previdenziali (Inps) e fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio 2025, entro il termine previsto del 16 aprile.

La squadra rossonera potrebbe andare incontro a 6 punti di penalizzazione: in ogni caso la sanzione sarà senza possibilità di riduzione: 2 punti per gli stipendi, 2 per i contributi Inps e 2 per le ritenute Irpef.