[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, gatti randagi rinchiusi in gabbie. “Condizioni pessime, intervenga la ASL”

In una mail inviata alla Asl Foggia, il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido,segnala la gestione dei gatti randagi presso lo stabilimento FPT Industrial Iveco di Borgo Incoronata, Foggia.



” Come già segnalato,- scrive il Consigliere- questi animali sono da tempo accuditi da alcuni lavoratori, che provvedono alla loro alimentazione e cura, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela delle colonie feline. Tuttavia, l’azienda ha più volte negato la possibilità di registrare ufficialmente la colonia e ha recentemente disposto il trasferimento forzato di alcuni gatti in gabbie di ridotte dimensioni, collocate in un parcheggio esterno privo di adeguate protezioni dalle intemperie, senza accesso a fonti d’acqua corrente e con condizioni igienico-sanitarie inadeguate.

“Negli ultimi giorni, la situazione è peggiorata: alcuni gatti risultano scomparsi dalle gabbie, nonostante queste siano accessibili solo con chiavi, mentre altri presentano segni di malessere, vomitano e si rifiutano di mangiare. Inoltre, sembrerebbe che sia stato completamente interrotto il già scarso approvvigionamento di cibo e che nessuno si stia occupando della pulizia, aggravando ulteriormente le condizioni igienico-sanitarie degli animali.

“Alla luce di questi sviluppi, chiedo – conclude-un intervento urgente da parte della ASL competente per verificare la situazione e accertare eventuali responsabilità, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli animali e prevenire ulteriori sofferenze a questi felini”.