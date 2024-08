Foggia e Cerignola, esordio no: sconfitte in Coppa Italia

Esordio no per il Foggia in Coppa Italia: la squadra di Brambilla è stata sconfitta per 2-1 dal Monopoli.

Tutti nella ripresa i gol: all’8′ la sblocca Vazquez; al 33′ Bulevardi raddoppia. Nel finale, la rete della falsa speranza di Emmausso.

Non va meglio all’Audace Cerignola: un gol di Caturano stende gli ofantini, la vittoria va al Potenza.