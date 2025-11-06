FoggiaSport Capitanata

Foggia-Delio Rossi: ufficiale l’addio

Comunicato Stampa6 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia-Delio Rossi: ufficiale l’addio

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. comunica che, in data odierna, dopo aver ascoltato l’intera Squadra e informato l’Amministrazione giudiziaria, all’esito di un confronto con l’allenatore Delio Rossi, si è giunti alla decisione di condividere la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico e il suo staff.

A Mister Rossi va il nostro sentito ringraziamento per aver scelto, all’inizio della stagione, di tornare a vestire i colori rossoneri con professionalità, impegno e dedizione sostenendo fin qui un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale.

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. augura a Delio Rossi le migliori fortune, sportive e personali.

Comunicato Stampa6 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©