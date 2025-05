[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia deferito per il mancato pagamento degli stipendi, penalizzazione per la prossima stagione

Foggia deferito per il mancato pagamento di emolumenti, ritenute Irpef, contributi Inps e fondo fine carriera ai calciatori per la scadenza dello scorso 16 aprile: il club, in seguito a queste inadempienze, andrà incontro ad una inevitabile penalizzazione da scontare, iscrizione permettendo, nella prossima stagione. Tra i 4 e i 6 i punti che saranno sottratti al Foggia. Una sanzione che appare scontata e che rischia di raffreddare ulteriormente l’interesse di potenziali compratori che nei giorni scorsi hanno provato ad intavolare una trattativa per l’acquisizione delle quote dall’attuale proprietario, Nicola Canonico.

Lo scrive TeleSveva