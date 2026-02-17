[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia Capitale della Sciabola, la soddisfazione dell’assessore allo Sport Di Molfetta

Il weekend appena trascorso ha trasformato il quartiere fieristico di Foggia nel cuore pulsante della scherma italiana, come location della Seconda Prova Nazionale di Sciabola.

L’evento, organizzato dal Circolo Schermistico Dauno del presidente Romeo Maestri con la collaborazione del Comune di Foggia, ha registrato un’affluenza straordinaria, confermando il legame profondo tra la città e questa disciplina.



La stella assoluta è stata la foggiana Martina Criscio (Fiamme Oro), che ha infiammato il pubblico di casa vincendo la prova femminile Assoluti con una stoccata decisiva (15-14) in finale: una grande iniezione di fiducia per lei, in vista dei prossimi importanti appuntamenti. Tante le atlete ed atleti di casa presenti alla manifestazione, giovanissime promesse per il futuro, seguiti dai nostri tecnici di grande spessore umano e professionale, tra tutti Benedetto e Mirko Buenza, profondi conoscitori dell’arte schermistica.

Presenze d’eccezione il presidente nazionale della Federscherma Luigi Mazzone e il nostro campionissimo foggiano Gigi Samele, nella veste inedita di allenatore per il gruppo sportivo FFGG. La kermesse ha visto la partecipazione di 750 schermidori, confermando Foggia come sede d’eccellenza per le grandi competizioni nazionali e facendo registrare una grande ricaduta economica per la città: 2500 infatti le presenze complessive che hanno fatto registrare il tutto esaurito in alberghi, B&B, ristoranti non solo nella città di Foggia ma in tutta la provincia.



“Un successo organizzativo e di partecipazione che proietta i nostri atleti verso i Campionati Italiani di Roma 2026, ed una Foggia che attraverso lo sport proietta sempre più, in Italia e nel mondo, un’ immagine positiva ed inclusiva” il commento dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta. “Un sentito ringraziamento al Circolo Schermistico Dauno per la capacità organizzativa e per aver saputo, ancora una volta, coniugare lo sport con la cultura e storia della città” aggiunge.