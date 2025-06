[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, Canonico iscrive la squadra: “Non voglio far sparire il calcio a Foggia”

“Iscrivo la squadra al campionato per non far sparire il calcio a Foggia” le parole di Canonico sorprendono, o forse no, a margine della conferenza di questa mattina.

“Il 31 marzo c’erano pressioni che non potevo raccontare – spiega Canonico –. Il mancato pagamento degli stipendi è stato figlio delle intimidazioni. C’erano delle indagini in corso ed è per questo che non ho potuto dare troppe informazioni”.

Ma non cambia idea: “Cedo il club a chi vuole acquistarlo“.