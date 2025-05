[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia Calcio, Canonico all’Ansa: “Ringrazio Forze dell’Ordine e Magistratura”

“Ringrazio le forze dell’ordine, la procura di Bari per esserci stati sempre vicini in momenti di assoluto sconforto” sono le dichiarazioni rese all’Ansa da Nicola Canonico, ex presidente del Foggia dopo il terremoto di questa mattina.

“Le mie dimissioni dalla carica di presidente sono state dettate da questo clima di pressione non più sopportabile. È la prima volta in Italia che lo Stato vuole stare vicino attraverso l’amministrazione e ci sta affianco in questa delicata battaglia”.

Sul futuro del club “ci saranno giorni e tempi diversi per parlare del Foggia sotto il profilo calcistico. Ora è tempo di leggere le carte e di ringraziare ancora una volta forze dell’ordine e magistratura”