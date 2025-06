[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, aumento della TARI: il quartiere Ferrovia è sommerso dall’immondizia, si abolisca

Nel quartiere Ferrovia e in tante altre zone di Foggia la situazione è semplicemente indecente. Molti cassonetti sono stati eliminati e di conseguenza quelli rimasti sono sempre pieni fino all’orlo. I rifiuti si accumulano su marciapiedi e strade, costringendo i residenti a saltare l’immondizia per camminare.

È questa la “Foggia pulita” per cui dobbiamo pagare la TARI? Sarebbe questo il calcolo “onesto, giusto e improcrastinabile”?

Dal 2023 al 2025, la tassa sui rifiuti è aumentata di quasi il 10%, con un ulteriore rincaro del 4,5% – pure minimizzato dalle istituzioni – previsto per il 2025. Ma i servizi, anziché migliorare, sono palesemente peggiorati. E qualcuno ha il coraggio di definirlo un “adeguamento onesto”? Onesto per chi?

Nella nostra città si vive nel degrado:

– La raccolta differenziata è ferma al 25%,

– La raccolta è sospesa la domenica, a differenza di Bari dove AMIU Puglia lavora 7 giorni su 7 per lo stesso prezzo,

– Lo spazzamento previsto 14 volte a settimana semplicemente non si vede in molte aree,

– I cassonetti intelligenti promessi sono rimasti una promessa da campagna elettorale,

– Le fototrappole si sono viste solo nei comunicati stampa e sicuramente non nel quartiere Ferrovia,

– Le piazze centrali sono sporche, i marciapiedi neri, il guano e le deiezioni canine ovunque.

Tutto questo avviene mentre i foggiani versano oltre 22 milioni di euro per un servizio che non corrisponde minimamente al costo che i cittadini sostengono.

È il momento di alzare la voce: chiediamo l’abolizione immediata della TARI per il quartiere Ferrovia e per tutte le zone della città dove il servizio di raccolta è gravemente carente o assente.

Perché non si può pagare una tassa su un servizio carente. Perché vivere tra l’immondizia non è più tollerabile. Perché l’aumento della TARI è un’ingiustizia sociale che colpisce famiglie, anziani, commercianti e lavoratori. Perché è inaccettabile continuare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini per far fronte all’incapacità di alcuni.

Chi governa ha il dovere di garantire igiene urbana, decoro, raccolta regolare e controlli. Se questi elementi non ci sono, allora non ci può essere nemmeno una tassa da pagare.

Foggia non è una discarica. Non si può vivere nei rifiuti e pagare pure per farlo.