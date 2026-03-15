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Foggia, ancora un ko: è la decima sconfitta consecutiva

E sono dieci. Il Foggia perde anche a Benevento e resta sempre più fanalino di coda della Serie C, girone C.

Ai padroni di casa è bastata la rete di Tumminello al 18’ del primo tempo per conquistare l’intera posta in palio e consolidare il primato: i campani ormai sono ad un passo dalla promozione in B.

Il Foggia, invece, resta ultimo a quota 22 punti, 2 in meno di Siracusa e Trapani.