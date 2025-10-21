Flavio Ognissanti sipontino ma dal cuore “Viola” ospite de “Il processo al 90esimo” sulla Rai

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Flavio Ognissanti sipontino doc ma con un cuore che batte per la Fiorentina è da anni proprietario di uno dei portali più conosciuti nel mondo dei tifosi viola https://www.labaroviola.com/ con le pagine ed i canali: passionefiorentina e labaroviola. Lo scorso 20 Ottobre 2025 il tifoso vuola è stato ospite in diretta della trasmissione Rai “Il processo al 90esimo” da Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, con la partecipazione di Sofia Oranges. Era già accaduto lo scorso 24 Settembre. Il sipontino in diretta Rai ha commentato la sconfitta della Fiorentina sul Milan. Congratulazioni a Flavio dalla nostra redazione per il suo impegno e la sua dedizione 💜