Flavia Vento: dopo Belve, svela la poesia ispirata da Leopardi

Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Flavia Vento ha rilasciato diverse dichiarazioni, tra cui questa, molto particolare: “Ho avuto connessioni con Giacomo Leopardi”. L’ex showgirl, nota per le sue dichiarazioni sorprendenti, ha rivelato il desiderio di “tornare vergine” e ha raccontato di essersi identificata come una sirena in una vita passata. Lei stessa ha ammesso di essere rimasta sorpresa. Nel corso della conversazione con la Fagnani, Vento ha aggiunto, riguardo a Leopardi: “Sì, ho scritto una poesia con la sua mano, l’ho scritta un po’ di tempo fa e non me la ricordo, però era una cosa pazzesca. Io mi sono messa paura per quanto era bella. È stata un’emozione bellissima”.

La poesia scritta da Flavia Vento (e dettata da Leopardi)

Ieri sera, 19 novembre, subito dopo la trasmissione della puntata, Flavia Vento ha deciso di dimostrare la veridicità delle sue parole condividendo su Instagram una poesia che, secondo lei, sarebbe stata scritta “con la mano” di Giacomo Leopardi. Il titolo della poesia in versi è “Poesia Leopardi Flavia” e inizia in questo modo: “Giovinetta immortal/Il sol dietro auree/risiede al tuo passar/Brilli di auree lucenti/dietro secoli passati/in silenziosi oblii./Ahimè ti ho trovata/lungi da me il tuo/vagar. Sono con te/musica nel cuor/Potessi volare da te/ti porterei dietro/l’infinito a sentire il/corso immortale che/risiede nelle dolci/facelle”.