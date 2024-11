Torna Belve con degli ospiti che fanno discutere, la Rai ed il governo si preoccupano

Francesca Fagnani torna in TV con il suo programma ormai cult BELVE, la giornalista compagna di Enrico Mentana si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. I suoi ospiti in genere si spogliano dei timori di raccontarsi, sono sempre disposti a mettersi davvero in gioco, accettando le domande senza limiti del programma. Gli ospiti si raccontano senza filtri, rispondento a domande dirette e pungenti della conduttrice. Fino a rivelare qualcosa di sé, che gli spettatori non si aspettano.

ll programma Belve inizierà il prossimo 19 novembre, e si parte con il botto in quanto il primo ospite sarà Andrea Giambruno, questa notizia ha scosso i vertici Rai ed il governo che cerca di capirne di più per evitare problemi diplomatici. E’ la prima volta che Giambruno riappare in TV dopo la querelle con la Meloni e l’abbandono del suo programma televisivo. Ricordiamo i fuori onda pubblicati da Striscia la notizia durante il programma dell’ex compagno della Meloni nel suo programma su Rete4. Gli altri ospiti della Fagnani saranno Valentino Rossi, che recentemente è stato conduttore su TV8 della Giallappa’s, Federica Pellegrini, impegnata in queste settimane a Ballando con le Stelle, ed Elisabetta Canalis che nonostante vivi da tempo a Los Angeles non fa mancare la sua presenza continua in Italia.

Andrea Giambruno ospite di Belve – Foto tratta da video di Rete4

A Belve non farà discutere solo Giambruno ma anche un altro ospite

Oltre al nome che fa tremare la Rai ed il governo, ossia Giambruno nella nuova attesissima stagione di Belve, avremo anche Antonio Cassano, ex calciatore del Bari, della Roma, Real Madris, Milan e Sampdoria che con le sue dichiarazioni pungenti farà sicuramente discutere. Ed ancora Valeria Golino, e tanti.