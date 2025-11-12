Flavia Vento diventa spiritual coach: “È come recitare, non serve studiare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo anni passati nel mondo dello spettacolo, l’ex showgirl Flavia Vento ha deciso di intraprendere una nuova strada: quella di spiritual coach. In un’intervista a Today, Vento ha condiviso la sua recente avventura, spiegando che studia meditazione da due mesi e si sente pronta a insegnare questa pratica. “Lo spiritual coach aiuta a scoprire il talento e il potenziale, offrendo esercizi e motivazione” ha affermato, paragonando il suo percorso alla recitazione: “Non serve studiare, come nella recitazione, mica ci si può laureare”.

Flavia Vento avrebbe riscontri positivi nella sua nuova attività

Senza certificazioni ufficiali, Flavia si sente comunque sicura di sé, grazie ai riscontri positivi di amici e sostenitori. La sua attività, annunciata sui social con tariffe di circa 30 euro all’ora, sta già attirando molte persone interessate. La Vento ha grandi progetti, tra cui un sito internet, campagne social e raduni in un bosco, ancora da trovare, per incontrare i suoi “adepti”. La sua rinascita professionale promette di essere ricca di sorprese.