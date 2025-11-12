Spettacolo Italia

Flavia Vento diventa spiritual coach: “È come recitare, non serve studiare”

Dopo anni passati nel mondo dello spettacolo, l’ex showgirl Flavia Vento ha deciso di intraprendere una nuova strada: quella di spiritual coach.

Fabrizio Della Corte12 Novembre 2025
Flavia Vento
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo anni passati nel mondo dello spettacolo, l’ex showgirl Flavia Vento ha deciso di intraprendere una nuova strada: quella di spiritual coach. In un’intervista a Today, Vento ha condiviso la sua recente avventura, spiegando che studia meditazione da due mesi e si sente pronta a insegnare questa pratica. “Lo spiritual coach aiuta a scoprire il talento e il potenziale, offrendo esercizi e motivazione” ha affermato, paragonando il suo percorso alla recitazione: “Non serve studiare, come nella recitazione, mica ci si può laureare”.

Flavia Vento avrebbe riscontri positivi nella sua nuova attività

Senza certificazioni ufficiali, Flavia si sente comunque sicura di sé, grazie ai riscontri positivi di amici e sostenitori. La sua attività, annunciata sui social con tariffe di circa 30 euro all’ora, sta già attirando molte persone interessate. La Vento ha grandi progetti, tra cui un sito internet, campagne social e raduni in un bosco, ancora da trovare, per incontrare i suoi “adepti”. La sua rinascita professionale promette di essere ricca di sorprese.

Tags
Fabrizio Della Corte12 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©