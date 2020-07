Send an email

Follow on Twitter

Il pumo, emblema dell’artigianato pugliese in tutto il mondo, riunisce il rispetto della tradizione e l’aspirazione verso un futuro di innovazione, crescita e sviluppo.



È presente nella mia casa e in quella di molti pugliesi. L’ho scelto come simbolo della mia lista “La Puglia domani”: sia di buon auspicio per la sfida che abbiamo davanti. #Fittopresidente