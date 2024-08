Fitto commissario europeo per l’Italia

“La scelta di Raffaele Fitto come commissario europeo per l’Italia è la migliore che il Governo Meloni potesse compiere per garantire al nostro Paese un ruolo di primo piano, attraverso una figura autorevole e stimata che ha dato prova di altissima competenza e capacità politica.

All’amico Raffaele vanno le nostre più sincere congratulazioni e l’augurio di affrontare questa nuova sfida con la serietà e la fermezza che lo contraddistinguono.

Condividiamo le parole della premier Meloni: la scelta di Fitto è dolorosa ma necessaria. Dolorosa perché priva l’Italia di un ministro eccellente; necessaria perché potrà mettere le sue qualità al servizio della più vasta comunità europea, rappresentando e difendendo gli interessi dell’Italia in ambito comunitario.

Auspichiamo per Raffaele Fitto l’assegnazione della vicepresidenza e di deleghe strategiche come la gestione dei fondi Pnrr, per poter mettere a frutto nel migliore dei modi le risorse disponibili per la ripresa e la crescita, e per assicurare all’Italia l’autorevolezza che le spetta nello scacchiere europeo.

Ancora felicitazioni e buon cammino a Raffaele Fitto, grande orgoglio del Salento”