Fiorello dopo il furto: “In Italia se stai bene è una colpa”

Il noto comico Rosario Fiorello ha espresso tutta la sua frustrazione per il furto avvenuto nella sua villa di via della Camilluccia lo scorso agosto, un episodio che si aggiunge a una lunga serie di intrusioni subite nel tempo. Il valore della refurtiva si aggira intorno ai 300 mila euro. Fiorello ha confidato che questa è la quarta volta che i ladri entrano nella sua proprietà, costringendolo ad adottare misure di sicurezza sempre più rigide.

La diretta con Biggio e le amare parole di Fiorello

Durante una diretta Instagram con Fabrizio Biggio, Fiorello, che si trovava al ristorante con la figlia Angelica, ha commentato con amarezza: “Non si può vivere in pace, è come vivere in galera”. Ha mostrato anche una ferita sul naso, frutto di una caduta dalla bici davanti al cancello di casa, scherzando sul fatto che avrebbe evitato di parlare di quella incidente per non attirare altri furti.

Lo showman si è scagliato contro il clima di intolleranza e invidia in Italia, rivelando che alcuni tifavano per i ladri: “C’era gente che tifava perché avevano rubato a me, perché sono ricco”. Fiorello ha concluso dicendo: “In Italia, se stai bene, è una colpa. Hanno rubato tutto, ma non l’anima”.