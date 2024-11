Fiom-Cgil: “Il “pacco” di Natale”, tutto sul bonus

Il “pacco” di Natale. Le modifiche introdotte nel “Bonus Natale” di 100€

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, il Decreto legge 14 novembre 2024, n. 167 che prevede l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, attraverso il nuovo articolo 2-bis.

Ecco le principali novità introdotte.

Vengono compresi i single con figli a carico

È la modifica più importante, viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e quindi basterà avere almeno un figlio a carico.

(Quindi che abbia un reddito inferiore a 4.000€ se ha meno di 24 anni, o inferiore a 2.840€ se ha compiuto 24 anni).

I requisiti

Il reddito complessivo non deve superare i 28.000€ nell’anno in corso. Inoltre è necessario avere capienza fiscale: significa che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente, cioè l’Irpef deve avere un importo superiore alle proprie detrazioni fiscali, per lavoro dipendente e/o figli a carico.

Spetta ad un solo genitore

All’interno dello stesso nucleo familiare solo un membro può ricevere il bonus.

Come presentare la domanda

È sufficiente presentare al datore di lavoro un’autocertificazione in cui si dà conferma di avere tutti i requisiti previsti dalla misura e presentare il codice fiscale del figlio o dei figli a carico.

Cosa fare se si dimentica di presentare la richiesta

In questo caso, il bonus potrà essere richiesto tramite la dichiarazione dei redditi (Mod. 730).

Importo netto

Il bonus di 100€ non concorre alla formazione del reddito complessivo da lavoro dipendente.