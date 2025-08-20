Meteo

Fine settimana con temperature gradevoli

Redazione20 Agosto 2025
Una delle note più positive del fine settimana sarà senza dubbio l’aspetto termico.

Lo scrive MeteoLive.it

Le correnti settentrionali determineranno un lieve calo delle temperature su tutta la penisola. Il clima si manterrà decisamente gradevole e più respirabile, con valori massimi che difficilmente supereranno i 30°C, se non per brevi picchi locali solo all’estremo Sud, sula Sardegna meridionale e sulla Sicilia. Si tratterà quindi di un contesto climatico ideale per chi mal sopporta l’afa intensa.

