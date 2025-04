[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Finalmente giustizia per gli infermieri di SanitaService. Ma ci sono voluti tre anni e l’odore di elezioni.” Napoleone Cera: “Oggi sono felice, ma la politica si deve vergognare del suo silenzio”

Oggi è un giorno bello. E dico davvero: sono felice. Perché finalmente si apre una porta che doveva essere spalancata da tempo. La ASL di Foggia ha pubblicato la delibera per l’assunzione di 80 infermieri di Sanitaservice.

Una decisione giusta. È una battaglia che porto avanti dal dicembre 2022, quando in pochi avevano il coraggio di parlarne. Ora, tre anni dopo, arriva questa delibera… che a leggerla bene, sembra scopiazzata dalle mie parole di allora».

A parlare è Napoleone Cera, consigliere regionale, che nei mesi scorsi si è battuto affinché gli infermieri esclusi da precedenti stabilizzazioni venissero valorizzati.

“Questa è la vittoria dei lavoratori. Non della burocrazia. E nemmeno della politica, che per tre anni ha fatto finta di non vedere. Solo ora, con le elezioni alle porte, qualcuno si ricorda dei precari della sanità.”

Il consigliere esprime tutta la sua soddisfazione per il provvedimento, ma non risparmia una critica durissima al sistema:

“Agli infermieri che hanno servito il sistema sanitario in piena emergenza, andava riconosciuto subito quello che oggi viene concesso tardi. Lo dicevo allora e lo dico oggi: il merito non si calcola con le stagioni elettorali. Si riconosce quando serve. Non tre anni dopo”.