Finale Gara 3: passa Mesagne al PalaDante. “Grazie Manfredonia”

FINALE GARA 3

Ci abbiamo provato…

Passa Mesagne 78-53 ai quali vanno i nostri complimenti per la serie finale affrontata.

Grazie ai nostri ragazzi per la stagione incredibile! Come abbiamo già scritto un montanaro due foggiani e un manipolo di sipontini hanno spaventato delle corazzate.

Grazie Manfredonia per il supporto, sei stata grande ❤️

Una cosa è certa Manfredonia e l’Angel hanno bisogno di un palazzetto serio, oggi ne abbiamo avuto la riprova!

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA 🔥🔥