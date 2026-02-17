Fiamme distruggono parte del Teatro Sannazzaro: crolla la cupola nel centro di Napoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Distrutta la copertura dell’auditorium, diversi intossicati dal fumo

Un vasto incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino nella zona di via Chiaia, interessando lo storico teatro cittadino. Le fiamme, ben visibili anche a distanza, hanno richiesto l’intervento urgente di più squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, supportate dalle forze dell’ordine.

Alcune persone presenti nei pressi dell’edificio hanno accusato sintomi da inalazione di fumo e sono state trasportate in ospedale per controlli. Le prime verifiche indicano che la cupola della sala principale è andata completamente distrutta e che danni si sono estesi anche agli immobili vicini. Il cedimento della struttura ha colpito direttamente l’area della platea.

Sul posto è arrivata anche Lara Sansone, direttrice artistica e proprietaria della struttura, nipote della nota attrice Luisa Conte. Informata delle condizioni del teatro, la donna si è lasciata andare alla commozione.

L’allarme era stato lanciato dai residenti, che avevano notato alte lingue di fuoco. Tra le cause ipotizzate dagli investigatori prende quota quella di un problema elettrico: un possibile corto circuito avrebbe originato il rogo nella parte superiore dell’edificio, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere gran parte della struttura e un palazzo adiacente.