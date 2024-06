Festival delle Terre d’Acqua: dal 25 al 29 giugno la quarta edizione a Manfredonia

Il Festival delle Terre d’Acqua, progetto culturale della Fondazione Re Manfredi, torna a

Manfredonia per la sua quarta edizione dal 25 al 29 giugno 2024.



Il festival, cornice del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi e del più giovane

Destination Marketing Awards, nasce come progetto culturale di creazione di bellezza e

libertà, perseguite avvicinando il territorio al sapere, alla cultura della consapevole tutela del

territorio, della competenza per affrontare le sfide di una società sempre più globalizzata,

della valorizzazione del merito quale strumento di riscatto dal malcostume, dalla criminalità

e dalla povertà, che trova il suo momento conclusivo in una manifestazione che costituisce la

summa di tutte le iniziative messe in campo dalla Fondazione Re Manfredi nel corso degli

anni di attività.



Il programma della kermesse prevede tre eventi: dal 25 al 27 giugno si svolgerà la rassegna

letteraria di incontri con autori “Ti Porto un libro”, nell’Anfiteatro antistante il Marina del

Gargano – Porto Turistico di Manfredonia, in cui ogni autore si confronta col pubblico

affrontando una determinata tematica di attualità; venerdì 28 giugno invece è la serata

dedicata ai “Destination Marketing Awards”, in cui viene premiato chi, nel proprio specifico

settore, ha saputo valorizzare le destinazioni Gargano, Daunia e la Puglia tutta; dulcis in

fundo, sabato 29 giugno in piazza Falcone e Borsellino avrà luogo la serata di gala del “XXXI

Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, riconoscimento assegnato a chi,

distinguendosi per merito nel proprio campo di competenza, ha dato lustro alla nostra terra

mettendo così in risalto le sue tante potenzialità.

«Il Festival delle Terre d’Acqua è un appuntamento che acquisisce sempre più importanza, in

quanto funge da centro focale per la cultura del nostro territorio» dichiara il presidente

Michele De Meo. «La quarta edizione si terrà al principio della nuova consiliatura per

l’amministrazione della città di Manfredonia e il nostro augurio è che chi si appresta ad

amministrare e governare la città possa dare il giusto spazio al tema culturale, intercettando

i bisogni e sviluppando eventi di confronto. Per questo la Fondazione Re Manfredi si batte

da anni e lavora per attrarre imprenditori, operatori, professionisti che hanno dedicato la

loro vita e il loro talento alla promozione del lavoro e della cultura e che hanno così

contribuito alla crescita del nostro territorio e alla sua proiezione internazionale, portandogli

lustro e orgoglio. Il fine è quello di mettere in rete attori e fruitori del festival affinché

possano essere ispirati e spronati a sentirsi comunità e, come tale, ad essere sempre più

competitivi ed a sentirsi fieri cittadini di questa terra, un aspetto, quest’ultimo, che sembra

mancare in questo periodo storico. Tra il dire e il fare, non mettiamoci di mezzo il mare.

Scegliamo, invece, tutti insieme, di fare».



Appuntamento dunque in Marina del Gargano dal 25 al 29 giugno per vivere anche

quest’anno uno dei maggiori eventi culturali dell’estate sipontina.