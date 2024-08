Festa Patronale Maria SS di Siponto: i ricordi di Michele Marasco

Sono 82 le candeline spente da Michele Marasco, anni dedicati alla famiglia, al lavoro ed alla fervida devozione a Maria Santissima, Madonna di Siponto Maria.

Una devozione che risale ad un cinquantennio fa’ e trasmessagli dai propri genitori ed in particolare dalla propria madre, quando, unitamente alla giovane moglie fece voto alla Madonna chiedendole di fare salva la vita del proprio figlio Michele, in fin di vita, dopo un grave incidente.

Sei mesi di ospedalizzazione e poi, per grazia ricevuta il ritorno alla vita accerchiato dall’amore dei propri famigliari ma soprattutto, arricchito, dalla presenza costante spirituale della Madonna.

La testimonianza più bella è un altarino dedicato alla stessa con una luce sempre accesa per illuminare i suoi bellissimi lineamenti celestiali.

Nel suo racconto, traspare l’emozione per la festa più bella e mistica della città di Manfredonia che un tempo era connotata da un fervido sentimento religioso essenza stessa della festa.

Componente ormai “benemerito” del comitato feste patronale, in tanti ma tanti anni, ha sempre conferito un contributo organizzativo ma soprattutto fattivo di grande qualità.

Per interi decenni, Michele con i componenti del comitato, batteva a tappeto l’intera città, quindi, commercianti e famiglie, porta a porta, con la classica raccolta fondi necessari per poter organizzare la festa patronale in onore a Maria Santissima di Siponto.

Le generazioni cambiano come è naturale che sia ma negli occhi e soprattutto nelle parole di Michele traspare ancora tanta energia e voglia di dare il proprio significativo contributo alla prossima, imminente, festa della Madonna di Siponto.

di Antonio Castriotta