Festa Patronale Manfredonia 2026, gli eventi del 30 agosto
Festa Patronale Manfredonia 2026, gli eventi del 30 agosto
Domenica 30 agosto
Ore 08.00 – Sparo di mortaretti.
Ore 08.30 – Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Scaloria). Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Anna Rizzi”.
Ore 11.00 – Piazza del Popolo – Matinée con NG Wind Orchestra diretta dal Maestro Antonio Pio La Marca.
Ore 16.00 – Piazza del Popolo – Caccia al tesoro, V edizione “Il mistero della fuga”. Organizzato da Lulù Eventi.
Ore 21.00 – Chiostro di Palazzo San Domenico – Concerto del NG Wind Orchestra diretto dal Maestro Antonio Pio La Marca.
Ore 21.30 – Piazza Papa Giovanni XXIII – Spettacolo musicale PLAYLIST ITALIA (Motivo Live Band & Gio & Trio Italiano. Due band. Un palco. Una sola grande musica italiana. Un unico grande live che attraversa la musica italiana.
Ore 24.00 – Viale Miramare (di fronte l’ex Pretura) – Spettacolo di fuochi pirotecnici offerti da:
TEGLIAFILO COSTRUZIONI – PECCATI DI GOLA BAR C’EST LA VIE FOOD AND DRINK – PANINOTECA DA FRANCESCO – MANGANO IMPIANTI di BENEDETTO MANGANO – ORIGAMI FOOD AND SEA – DANIVA FOOD PACKAGING SOLUTION – D’ISITA INFISSI – ESSEBI PORTE – BAR MAREA – TECNO-RETE – BAR AUTORI – PIZZERIA FERMENTO – BAR HAITI – DARSENA BOAT – PERLA DEL GOLFO.