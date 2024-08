Festa Patronale, il programma del 30 agosto 2024

Venerdì 30 agosto

Ore 08:00 Sparo di mortaretti

Ore 08:30 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Scaloria). Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Anna Rizzi”

Ore 11:00 Piazza del Popolo – Matinée con NG Wind Orchestra diretta dal Maestro Antonio Pio La Marca

Ore 15:30 Piazza del Popolo – Caccia al tesoro organizzata da Lulù Eventi

Ore 16:00 Impianti Sportivi Salvemini (Località Garzia) – Torneo di Tennis organizzato da Circolo Tennis Manfredonia e Manfredonia Tennis Pro

Ore 17:00 Ospedale Civile San Camillo de Lellis: Giro per i reparti in visita al personale degente di una rappresentanza del Comitato Festa Patronale in collaborazione con il personale AVO, i padri Camilliani e il cappellano dell’ospedale Padre Urbano De Colellis

Ore 19:00 Centro Sportivo FRALP – Torneo di Calcio A6 organizzato da ASD Lala

Ore 20:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Spettacolo di Danza Moderna, Contemporanea e Urban “Movement of the Soul” organizzato da Asd Mary J Style, a seguire Performance del Barzellettiere Matteo Vairo

Ore 21:00 Chiostro di Palazzo San Domenico – Presentazione e recitazione di poesie “U paijose mije” a cura di Giovanni Aspro

Ore 21:30 Chiostro di Palazzo San Domenico- Concerto di Musica Lirica con il Maestro e Soprano Rosalia Granatiero e il Tenore Andrea Nenna

Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Concerto della band “Scena Muta” presenta Vincenzo D’Oria

Ore 23:00 Scogliera Acqua di Cristo – Spettacolo di fuochi pirotecnici