Eventi Manfredonia
Festa Madonna a Manfredonia, il programma del 31 agosto
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Festa Madonna a Manfredonia, il programma del 31 agosto
Lunedì 31 agosto
Ore 08.00 – Sparo di mortaretti.
Ore 17.30 – Tradizionale colpo di mortaretti “u calcasse” per l’inizio della processione della sacra Icona della Beata Vergine Maria di Siponto.
Ore 17.30 – Cattedrale San Lorenzo Maiorano – Partecipazione alla Processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto dei fedeli e delle autorità civili e militari.
Ore 18.30 – Sparo di mortaretti all’uscita della Sacra Icona della Madonna di Siponto dalla Cattedrale.
Ore 22.30 – Piazza Papa Giovanni XXIII – Enrico Ruggeri in concerto.
Ore 00.30 – Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici.