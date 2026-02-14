Festa di San Giuseppe e XXV Edizione del gran falò a Mattinata

Mattinata

14 Febbraio 2026
Festa di San Giuseppe – XXV Edizione del Gran Falò 🔥

📅 18-19 Marzo 2026

📍 Mattinata

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno!

La Festa di San Giuseppe celebra la sua 25ª edizione con il suggestivo Gran Falò, simbolo di fede, comunità e tradizione.

✨ Due giorni di emozioni tra:

🎶 spettacoli di musica popolare

🎆spettacoli pirotecnici

🍷 prodotti tipici e sapori della tradizione

🙏 momenti di devozione e cultura

Un evento che unisce generazioni, storia e identità, rendendo Mattinata il cuore pulsante della tradizione.

🔥 Vieni a vivere la magia del Gran Falò!

📣 Non mancare: la tradizione ti aspetta!

