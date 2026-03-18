Festa di San Giuseppe a Mattinata: è il 25° anniversario del “Gran Falò”

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FESTA DI SAN GIUSEPPE – XXV EDIZIONE DEL GRAN FALO’ 19 MARZO 2026



25 Anni di Fuoco e Passione: il Gran Falò di San Giuseppe si conferma il cuore pulsante dell’identità di

Mattinata

Nel panorama delle tradizioni locali, ci sono fuochi che si accendono e si spengono, e ci sono fiamme che

non smettono mai di ardere.



Anche quest’anno il fuoco della tradizione di San Giuseppe torna a illuminare la notte mattinatese.

Non è un appuntamento come gli altri: ricorre infatti il 25° anniversario del “Gran Falò”, un traguardo che

segna un quarto di secolo di dedizione, memoria collettiva e identità popolare, consolidando il primato di

evento più longevo e costante della tradizione contemporanea mattinatese.



Nato all’inizio del nuovo millennio per rinvigorire un rito ancestrale di purificazione e rinascita, il Gran Falò

ha attraversato un lungo cammino diviso in due fasi storiche fondamentali che ne hanno garantito la

continuità.



Le prime tre edizioni sono state animate con passione dal Circolo Tucano, che ha avuto il merito di gettare il seme di questa manifestazione, trasformando un’usanza spontanea in un evento organizzato e partecipato.



Dal 2003, il testimone è passato nelle mani del Circolo Ricreativo Culturale Oasis, che con costanza e amore per il territorio ha curato la crescita della kermesse, rendendola uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale di Mattinata.



Il Gran Falò di San Giuseppe è più di una semplice festa: è la nostra memoria che brucia viva per non

spegnersi mai. Un primato di resilienza, un traguardo che non è frutto del caso, ma di un impegno

associativo che non conosce sosta.

Mantenere viva una tradizione ed un evento per un quarto di secolo non è una sfida semplice. Organizzare una manifestazione così complessa significa anche dover navigare tra incertezze e percorsi tortuosi, spesso in solitudine.



Noi però andiamo avanti con il sorriso, perché sappiamo che il Falò appartiene alla gente, non ai singoli. È

un atto d’amore per il nostro paese che supera ogni fatica.

Ci vediamo attorno al fuoco, non per guardare una semplice catasta che brucia, ma per rafforzare il legame che ci unisce come popolo. In un mondo che corre veloce, fermiamoci insieme a condividere il calore della nostra terra davanti alla fiamma della nostra tradizione. Stringiamoci intorno alla nostra storia.

Vi aspettiamo al Gran Falò.