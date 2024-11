Ferrovie del Gargano: “Vecchie tessere cartacee non saranno più valide”

Come già ampiamente pubblicizzato, con decorrenza 1° dicembre 2024, le vecchie tessere cartacee per l’acquisto degli abbonamenti di colore verde non saranno più valide. In loro sostituzione, sarà operativa la nuova tessera elettronica denominata myCard (nella foto).

Tutti gli abbonamenti, emessi sino al 30 novembre 2024 con le vecchie modalità, manterranno la loro naturale scadenza.

Per gli abbonamenti acquistati dall’1 dicembre 2024, sarà obbligatoria la presentazione della nuova tessera elettronica ovvero della ricevuta provvisoria di acquisto della medesima (validità due mesi dall’acquisto), pena la inidoneità del titolo di viaggio medesimo nonché, in sede di controllo e verifica, l’assoggettamento alle sanzioni previste dalla Legge Regionale n.18/2002.

Si ribadisce, infine, l’impossibilità di rimborsare/stornare gli abbonamenti eventualmente emessi adoperando i vecchi documenti.

Con l’occasione, si chiarisce che per le speciali categorie di clienti, previste dall’art.30 della Legge Regionale n.18/2002, le procedure sono rimaste invariate.

Maggiori info cliccando sul QR code postato.