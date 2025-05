[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FERROVIA FOGGIA–MANFREDONIA, UN’OPPORTUNITÀ PERSA: LA POLITICA SCAPPA, IL TERRITORIO ASPETTA

Francesco Strippoli – Consigliere comunale M5S Foggia

Ieri il Consiglio Comunale di Foggia avrebbe dovuto discutere e votare un ordine del giorno cruciale per il futuro della nostra provincia:

“FOGGIA – MANFREDONIA, FERROVIA DA RILANCIARE: Elettrificazione della linea, servizio tutto l’anno, duplice utilizzo passeggeri e merci”.

Un’occasione per esprimere quella volontà politica che è oggi richiesta in modo esplicito dalla Regione Puglia. La Regione ha infatti avviato uno studio di fattibilità con RFI per il rilancio della linea: senza un chiaro e forte indirizzo delle amministrazioni locali, il percorso rischia di arenarsi.

Questo rende l’ordine del giorno non un mero atto retorico, ma un imprescindibile passaggio politico e amministrativo, necessario per dare continuità istituzionale al processo di rilancio del servizio ferroviario.

Invece, il Consiglio è stato rinviato per mancanza del numero legale, causata dall’uscita dall’aula di diversi consiglieri, tra cui tutti e quattro i candidati sindaco alternativi alla Sindaca Episcopo.

Un gesto grave e profondamente irresponsabile, che dimostra come troppa parte della politica sia ancora distante anni luce dalle vere priorità del territorio.

Oggi la linea ferroviaria Foggia–Manfredonia funziona solo d’estate. I cittadini sono costretti a subire:

disagi da traffico e trasporti su gomma

inquinamento ambientale

assenza di collegamenti efficienti tra Foggia, Manfredonia, il porto e le aree turistiche o industriali.

La Delibera impegnerà l’amministrazione a lavorare per le seguenti implementazioni:

Elettrificare la linea

Attivare un servizio regolare tutto l’anno

Integrare trasporto passeggeri e merci

Valutare soluzioni moderne ed adattabili come il tram-treno

Ridurre le emissioni, attrarre investimenti e generare occupazione locale

Serve ora responsabilità collettiva.

Chiedo che il Consiglio Comunale venga immediatamente riconvocato, con massima partecipazione e volontà di approvare l’ODG.

Esprimo inoltre piena solidarietà al comitato “La Ferrovia da Salvare” e agli attivisti del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, che hanno portato con coraggio lo stesso tema in Consiglio comunale a Manfredonia, purtroppo incassando una bocciatura altrettanto irresponsabile da parte dell’aula.

Le loro richieste sono anche le nostre. Ce ne facciamo portavoce nel Consiglio comunale di Foggia, con la ferma volontà di ottenere un voto favorevole che possa fare da perno per incidere anche sugli altri enti coinvolti.

L’assenza della politica genera solo immobilismo e disillusione. Non a caso, la questione è finita al centro della satira nazionale con servizi come quello di Striscia la Notizia. E finché non sapremo decidere, continueremo a essere presi a esempio per la nostra incapacità di affrontare seriamente le sfide del territorio.

È tempo di scegliere da che parte stare: con i cittadini, o contro il loro diritto alla mobilità, alla sostenibilità e allo sviluppo.

Francesco Strippoli

Consigliere comunale – Movimento 5 Stelle

Comune di Foggia