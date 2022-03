Ferrovia collegherà aereoporto del Salento a Brindisi, Bari e Lecce, investimento da 112 milioni di euro

Uno snodo ferroviario che collegherà la rete a nord di Brindisi con l’Aeroporto del Salento.

RFI Rete ferroviaria italiana presenta il progetto che prevede la realizzazione di un binario di 8 chilometri e di una nuova stazione, denominata Brindisi Aeroporto.

Rfi, prevederà due nuove interconnessioni, una in direzione Bari e Lecce e una in direzione ovest con la linea Taranto – Metaponto – Potenza, “che consentiranno di migliorare gli spostamenti, attrarre sempre più persone e turisti, incentivare l’intermodalità ferro-aria in un’ottica di mobilità sostenibile“.

L’investimento complessivo è di circa 112 milioni di euro ed è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per 52 milioni.