Ferragni e Tronchetti Provera: amore e controversie in famiglia

Un bacio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera catturato dai paparazzi ha fatto scalpore, ma la relazione tra i due non sembra essere ben vista dalla famiglia Tronchetti Provera. Secondo il gossip, la famiglia dell’imprenditore Marco Tronchetti Provera, noto per il suo rigore e riservatezza, non approverebbe la scelta del figlio di frequentare la influencer, noto personaggio pubblico.

Le parole di Parpiglia sulla liason Ferragni-Tronchetti Provera

Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, ha rivelato che l’amore tra Ferragni e Tronchetti Provera è “una storia travagliata”, iniziata durante un viaggio tra Corsica e Sardegna lo scorso estate, dopo la fine della relazione di Chiara con Silvio Campara. Nonostante la scintilla scoccata durante quell’estate, l’interesse della famiglia del Tronchetti junior sembra essere flebile, soprattutto a causa della visibilità mediatica della coppia.

Rumors suggeriscono che ci sarà la possibilità di una prima apparizione ufficiale insieme il 12 novembre in occasione della presentazione del Calendario Pirelli 2025. Tuttavia, se la famiglia dovesse opporsi, per Chiara potrebbe rappresentare un ulteriore colpo per la sua vita sentimentale già complicata.