Fermento “Aprire la pizzeria è stato un sogno, voglio ringraziare tutti coloro ci hanno dato fiducia”

“voglio prendermi un momento per ringraziarvi davvero di cuore.” Fermento la nuova pizzeria che ha fatto innamorare i Manfredoniani in Corso Roma 97 vuole ringraziare tutti i clienti che in questo mese gli hanno dato fiducia.

“In questo primo mese di apertura avete superato ogni mia aspettativa: siete arrivati da ogni angolo della provincia, spesso facendo anche diversi chilometri solo per venire da noi. Questo per me non è qualcosa di scontato. Anzi, è un segno di fiducia, di affetto e di curiosità che mi ha profondamente colpito.

Aprire questa pizzeria è stato un sogno, ma un sogno rimane tale finché non ci sono persone come voi a dargli vita. Ogni tavolo pieno, ogni sorriso, ogni parola di apprezzamento mi ha ricordato perché faccio questo lavoro e quanto sia bello condividere qualcosa di semplice, ma fatto con passione.

Quando ho deciso di aprire questa pizzeria, l’idea era chiara: portare qualcosa di nuovo. Una proposta diversa, fatta di scelte precise, dal modo di lavorare la pizza alla selezione delle materie prime. Ho voluto puntare sulla qualità, scegliendo ingredienti eccellenti e, soprattutto, valorizzando i prodotti del nostro territorio. Credo fortemente nei sapori locali e nella loro capacità di raccontare chi siamo.

Sapere che queste novità sono state accolte così bene da voi, che avete apprezzato l’impegno, il gusto e la cura, è la conferma più bella che potessi ricevere.

Il vostro supporto ha reso questo primo mese non solo intenso, ma davvero speciale. Mi avete dato la conferma che la strada intrapresa è quella giusta, e mi avete spinto a voler migliorare sempre di più, giorno dopo giorno.

Quindi grazie. Grazie per la presenza, per il passaparola, per la pazienza nei momenti più affollati, per i consigli sinceri e per l’entusiasmo con cui siete entrati – e tornati – nella mia pizzeria.

Questo è solo l’inizio. E sono felice di poterlo costruire insieme a voi.

Grazie davvero di cuore.

Fermento Pizzeria ti aspetta ogni giorno a Manfredonia in Corso Roma 97