Felice Piemontese di Monte Sant’Angelo racconta al Tg3 il suo impegno sulle orme di Falcone e Borsellino

“Una chiacchierata, un ricordo di quello che è stato un percorso partito da un liceo scientifico, passato per Palermo e giunto all’Università ed oltre. Un percorso che continua e che è promessa d’impegno per il futuro” Felice Piemontese di Monte Sant’Angelo da tempo si impegna per la Fondazione Giovanni Falcone, a stretto contatto con Maria Falcone per proseguire quella lotta alla Mafia, alle Mafie sulle orme di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

A trent’anni dalle stragi di mafia, il Tg3 racconta le storie dei giovani che hanno raccolto il testimone di Falcone e Borsellino. La storia di Felice, impegnato per la legalità nel Foggiano:

Massimo Veneziani per il Tg3 delle 19 del 14 maggio 2022