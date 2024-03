Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero diffidati a vicenda: il motivo spiazza i fan

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere diventata sempre più intricata e profonda nel corso del tempo, sfociando in una serie di eventi che indicano una separazione sempre più reale e dolorosa. Ciò che inizialmente sembrava una mossa di marketing per risollevare l’immagine dell’imprenditrice digitale dopo lo scandalo del Pandoro Balocco, si è trasformata in una vera e propria crisi coniugale.

Le tensioni tra i due sono emerse chiaramente, con Chiara stessa che ha rilasciato dichiarazioni esplicite riguardo alla situazione sotto i suoi post sui social media. Le voci sulla loro crisi sono diventate sempre più consistenti, alimentando il dibattito su chi sia il responsabile della rottura, con molti che puntano il dito contro Fedez.

Le ultime indiscrezioni riportate da fonti attendibili come La Stampa, hanno rivelato che la situazione tra i due si è ulteriormente complicata, con entrambi che avrebbero emesso diffide reciproche. Fedez avrebbe richiesto alla moglie di non pubblicare sui social media immagini dei loro figli, mostrandoli solo di spalle, per proteggerli dal coinvolgimento nell’attuale contesto delicato e per evitare che vengano utilizzati per scopi di marketing. Una richiesta che Chiara non avrebbe accolto positivamente, provocando ulteriori tensioni.

Al contempo, Chiara avrebbe emesso una diffida nei confronti di Fedez in vista della sua partecipazione a un’intervista televisiva. L’intento del rapper sarebbe stato quello di raccontare la verità sullo scandalo del Pandoro e sulla loro situazione coniugale, tutelando sempre l’interesse dei figli.

Chiara Ferragni e Fedez, la frattura è sempre più insanabile

Nel frattempo, una mossa sui social media di Fedez ha attirato l’attenzione del pubblico: il rapper ha smesso di seguire la madre di Chiara, Marina Di Guardo, su Instagram, che a sua volta ha ricambiato l’atto, interrompendo il follow all’ex genero.

Questi sviluppi aggiuntivi non fanno che alimentare la speculazione e l’interesse del pubblico nei confronti della crisi tra i due celebri coniugi, che sembra essere giunta a una svolta irreversibile.