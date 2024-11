Federica Petagna, la confessione choc di Giovanni De Rosa

Federica Petagna sta continuando a far parlare di sé dopo l’esperienza a Temptation Island. La ragazza è così diventata una delle protagoniste più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. Durante il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, la giovane aveva scelto di lasciare il programma accanto al suo ex compagno Alfonso D’Apice, dopo il confronto finale al falò. Tuttavia, la loro relazione di otto anni si è conclusa poco dopo l’uscita dallo show Mediaset. Da allora, Federica ha voltato pagina e ha iniziato una frequentazione con Stefano Tediosi, ex tentatore conosciuto proprio a Temptation Island . Secondo indiscrezioni trapelate recentemente, però, la giovane potrebbe aver frequentato anche altri ragazzi, alimentando ulteriori voci sui suoi recenti trascorsi sentimentali.

Federica Petagna: il confronto con Antonio Fico

La partecipazione di Federica Petagna al Grande Fratello si arricchisce di nuovi dettagli che continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico. Secondo gli ultimi rumor, la gieffina avrebbe avuto un flirt con Antonio Fico, cugino di Titty, altro ex volto noto di Temptation Island. Federica ha prontamente smentito il gossip, ma nell’ultima puntata del GF, Antonio è entrato nella Casa per un confronto diretto con lei. Durante lo scambio, l’ex di Alfonso D’Apice ha ribadito che tra loro non c’è mai stata una relazione. Antonio, tuttavia, ha dichiarato il contrario, sostenendo che la loro frequentazione è proseguita per settimane, anche mentre lei usciva con Stefano Tediosi. E non sarebbe finita qui: secondo altre indiscrezioni, Federica avrebbe avuto un flirt anche con l’ex tentatore Giovanni De Rosa, aggiungendo un ulteriore tassello alla sua movimentata vita sentimentale.

Le dichiarazioni di Giovanni De Rosa

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più , Giovanni De Rosa ha raccontato alcuni retroscena inaspettati sul rapporto con Federica Petagna dopo Temptation Island. Secondo quanto dichiarato, sarebbe stata proprio Federica a cercarlo una volta concluso il reality. I due hanno iniziato a sentirsi regolarmente e, nonostante a lui piacesse, Giovanni ha ammesso di aver mantenuto un atteggiamento discreto, consapevole del fatto che lei stesse frequentando Stefano Tediosi. Tuttavia, la gieffina gli avrebbe confessato di sentire la sua mancanza ogni volta che si allontanavano o non si sentivano per un po’. Questo scambio di attenzioni avrebbe portato alla nascita di una relazione a distanza tra loro. Giovanni ha poi rivelato un dettaglio significativo: mentre Federica continuava la frequentazione con Stefano, gli avrebbe chiesto di raggiungerla a Napoli, alimentando ulteriormente le voci sul loro legame. Ci si chiede dunque se i due abbiano anche trascorso la notte insieme; Il dilemma è stato risolto dallo stesso Giovanni con la seguente dichiarazione: “Sì, dopo Temptation Island è successo anche questo“.