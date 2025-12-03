Spettacolo Italia

Federica Panicucci 58 anni: gli anni da bambina e la vita con Marco

Federica Panicucci compie 58 anni e si racconta: oggi vive nella casa che sognava da bambina insieme al compagno Marco Bacini.

Federica Panicucci, icona della televisione italiana, celebra oggi 58 anni e si confessa in un’intervista toccante dove racconta il suo percorso di vita e di successo. “Oggi vivo nella casa che ammiravo da bambina”, ha rivelato la conduttrice, spiegando come sia riuscita a realizzare un sogno d’infanzia: abitare nella villa che osservava con ammirazione quando era piccola. Un traguardo che rappresenta non solo un successo materiale, ma anche la concretizzazione di un desiderio profondo.

L’amore con Marco Bacini

Federica ha anche parlato del suo rapporto con Marco Bacini, imprenditore con cui condivide la vita da diversi anni. La coppia vive una relazione solida e discreta, lontana dai riflettori, ma ricca di complicità e affetto. “Con Marco ho costruito un equilibrio perfetto”, ha dichiarato la Panicucci, sottolineando l’importanza di avere al proprio fianco una persona che rispetta i suoi spazi professionali e personali.

Una carriera di successo

La conduttrice di “Mattino Cinque” continua a essere un pilastro di Canale 5, con una carriera che dura da decenni e che l’ha resa una delle figure più amate del panorama televisivo italiano. Il suo compleanno rappresenta un momento di bilancio positivo, tra successi professionali, una famiglia unita e un amore maturo che le dona serenità quotidiana, proprio come altre celebri conduttrici della tv italiana.

