FdI: “Campo venga in aula, non si accontenti solo di andare sui giornali”

Di seguito la dichiarazione del gruppo regionale (capogruppo Renato Perrini e dei consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Tommaso Scatigna e Tonia Spina)



“La legge sulla ineleggibilità dei sindaci? Va cancellata. Quella sul fine vita? Va ripresentata: parola del PD per bocca del suo segretario o capigruppo regionali. Pronti a rilasciare dichiarazioni a favore della stampa e delle TV salvo poi non avere i numeri per convocare un Consiglio regionale e portare a compimento quanto dichiarato nei comunicati.



“Ricordiamo al segretario Domenico De Santis, così come al capogruppo Paolo Campo che sulla carta hanno i numeri per poter portare in aula qualsiasi modifica, cancellazione o nuova proposta, ma forse si accontentano di andare sui giornali o in qualche servizio televisivo… per far credere ai pugliesi che la volontà di fare c’è, ma non basta per governare. Lì servono i numeri e non le belle dichiarazioni.”