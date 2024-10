FCI Puglia: il 6 ottobre fuoristrada a Monte Sant’Angelo, amatori strada ad Arnesano e gimkana giovanile ad Alessano

MONTE SANT’ANGELO – È il sodalizio Mtb Monte Sant’Angelo a mettere a punto per la settima volta il clichè organizzativo della Marathon del Gargano ricavandosi uno spazio importante nel calendario del Challenge XCP Mtb Puglia avviato alle battute conclusive anche per questo 2024. Appuntamento a domenica 6 ottobre a Monte Sant’Angelo in piazza Beneficenza per la partenza fissata alle 9:30. I due percorsi allestiti dagli organizzatori e studiati nei minimi particolari, metteranno a dura prova le gambe dei bikers in primis con la gara regina marathon di 62 chilometri con 1500 metri di dislivello, quasi interamente sterrata. Lasciata Monte Sant’Angelo ci si dirigerà verso Bosco Quarto nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Tracciato impegnativo con tratti tecnici ma scorrevole e veloce, non mancano pietraie, radici e ghiaia, discese veloci con fondo pietroso e sconnesso. Sono previsti 3 ristori: il primo al chilometro 21, il secondo al chilometro 44 e il terzo al chilometro 55 circa con relative aree tecniche. Per l’assegnazione del 5°Trofeo due Siti Unesco, in palio un gran premio della montagna posto ai meno 10 chilometri dall’arrivo con annessa premiazione. La mediofondo/point to point misura 50 chilometri con 1150 metri di dislivello, è in comune con la marathon fino al chilometro 24 dopo la partenza, da superare discese veloci e salite impegnative su fondo pietroso.

ARNESANO – Dopo la felice esperienza della passata edizione, il GSC Arnesano si appresta a sostenere l’onere dell’organizzazione del Trofeo Arnesano, ultima prova stagionale del Cicloamatour. I solerti organizzatori locali di Arnesano, coaudivati dallo staff di Monarda Corse e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sono in piena attività affinchè la manifestazione, programmata per domenica 6 ottobre, possa riuscire anche questa volta nel migliore dei modi. In gara sul circuito di 5,5 chilometri da ripetere 14 volte che attraversa il paesaggio rurale e urbano del comune salentino. Ritrovo e verifica iscrizioni dalle 7:30 alle 9:00 circa in largo Palazzo Marchesale – via Giuseppe Garibaldi, partenza prevista alle 9:30 e arrivo in via Materdomini.

ALESSANO – Si chiama Gimkana in Bici per bambini l’inedita manifestazione organizzata dall’Asd Scuola Ciclistica Alessanese in programma domenica 6 ottobre. La bella cornice di piazza Castello ad Alessano ospiterà un gran numero di bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni con ritrovo alle 8:00 e inizio delle batterie di ogni gara, suddivise per fasce d’età a partire dalle 9:30, il tutto all’insegna dello sport, del sano agonismo e del divertimento.