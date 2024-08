Fausto Leali festeggia a Pietramontecorvino 60 anni di successi

La voce più graffiante della musica italiana in concerto il 20 agosto a Pietramontecorvino

Nel borgo tre giorni di grande musica per la Festa patronale di Santa Maria di Costantinopoli

Il 18 agosto la Grande Banda Lirica Filarmonica Mediterranea con Annafrancesca Turzo

Il 19 agosto tutti i successi di Zucchero con la sua cover ufficiale e la vice di Michele Longo

PIETRAMONTECORVINO – Sarà il concerto di Fausto Leali, martedì 20 agosto, l’evento clou dei tre giorni che Pietramontecorvino dedicherà alla Festa Patronale in onore di Santa Maria di Costantinopoli, compatrona del paese. Il concerto di Fausto Leali, a ingresso gratuito, si terrà alle ore 22, in Piazza Martiri del Terrorismo.

I tre giorni di festa, però, inizieranno il 18 agosto con una bellissima serata musicale a cura della “Grande Banda Lirica Filarmonica Mediterranea”, diretta dal maestro Giovanni Paracuollo: sul palco, ci sarà Annafrancesca Turzo, cantante e voce straordinaria di Pietramontecorvino. Il 19 agosto, la seconda serata di eventi vedrà protagonista Michele Longo e la Tribute Band di Zucchero, con un concerto che ripercorrerà gli straordinari successi del cantautore emiliano. Infine, come anticipato, sarà la volta di Fausto Leali, una delle voci più longeve, potenti e originali della musica italiana. Leali, che ha un forte legame con il capoluogo e la provincia di Foggia, quest’anno celebra 63 anni di carriera. Iniziò giovanissimo, lanciando il suo primo 45 giri nel 1961. Tra i suoi più grandi successi si distinguono “A chi” (1967), “Deborah” e “Angeli negri” (1968), “Un’ora fa” (1969), “Io camminerò” (1976), “Io amo” (1987), “Mi manchi” (1988) e “Ti lascerò” (1989).

In oltre 60 anni, Fausto Leali ha inciso 27 album, ha partecipato a 13 edizioni edizioni di Sanremo trionfando nel 1989 cantando in coppia con Anna Oxa l’intramontabile “Ti lascerò”. Artista a tutto tondo, è stato anche attore in diverse pellicole cinematografiche e ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo. Molto apprezzato dai suoi colleghi, ha collaborato e duettato con i più grandi artisti italiani e internazionali.