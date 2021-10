Fatone: ‘Rivoluzione trasporti, il nostro progetto è fattibile’

La Stazione ferroviaria Manfredonia Ovest che ha portato ad una spesa di due milioni di euro

pubblici è già diventata una cattedrale nel deserto, abbandonata a se stessa da anni ormai.

Per questo siamo attivi affinché a questo ulteriore scempio della mala politica locale si possa porre

rimedio attraverso quella che mi piace definire ‘una rivoluzione dei trasporti’ che ci riconduca sui

giusti binari.



Il nostro progetto prevede lo smantellamento della ferrovia che dalla Stazione Campagna conduce

alla Stazione di Manfredonia Ovest per ricongiungere così la litoranea di Siponto con Viale Di

Vittorio, questo favorirebbe la decongestione del traffico e la riqualificazione urbanistica della zona.

La città può far leva su due tratti ferroviari, quello che ha come punto di arrivo la Stazione di

Manfredonia Ovest (da utilizzare come punto intermodale per il turismo) e quello che dalla snodo di

Frattarolo arriva fino al Porto industriale (con potenziale sia turistico che commerciale).



Manfredonia Ovest potrebbe essere il punto di partenza di piccoli mezzi sostenibili per il trasporto

pubblico locale verso la Riviera sud, gli scavi archeologici e Siponto; lo snodo di Frattarolo

potrebbe essere fulcro per turisti e cittadini affinché possano transitare verso i comparti, la zona

Scaloria ed il Porto industriale che rischia di diventare invece zona Zes.



La nostra rivoluzione dei trasporti porrebbe per Manfredonia le condizioni per un forte

insediamento produttivo, per il suo sviluppo turistico e di gran parte del Gargano.

Non è un’illusione o una fantasia!



Ci siamo già attivati per favorire l’acquisizione a patrimonio pubblico regionale e per una messa a

gara per l’affidamento della gestione dei servizi di trasporto, abbiamo già raccolto manifestazioni

d’interesse da parte di soggetti privati che credono nel potenziale del nostro territorio.

Più turismo, più commercio, più ricchezza per la nostra terra…



Il 7 novembre Scegli, Manfredonia!

Raffaele Fatone Sindaco