Fasano: sollevato dall’incarico il tecnico Luigi Agnelli

🎙️ L’US Città di Fasano comunica di aver sollevato dal proprio incarico il tecnico Luigi Agnelli ed il suo vice Vittorio Triarico.

La dirigenza ringrazia sentitamente mister Agnelli e mister Triarico per la professionalità dimostrata, l’impegno quotidiano ed il valore umano e tecnico portato all’interno del club; tuttavia, la società ritiene che questo sia il momento di intraprendere una nuova direzione per perseguire con determinazione gli obiettivi stagionali preposti.

A mister Agnelli ed a mister Triarico, dunque, i più sinceri auguri per il prosieguo della carriera.

In attesa del nuovo tecnico, gli allenamenti riprenderanno nella giornata odierna sotto la guida dell’allenatore della squadra Juniores, Graziano Pistoia.⚪️🔵