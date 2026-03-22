[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fasano-Manfredonia 2-1, Giacobbe: “Molto si decidera nel doppio confronto contro Gravina ed Heraclea”

“Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, ma siamo venuti qui per fare risultato ed invertire il trend in trasferta. Ma l’approccio non è stato dei migliori” così Mirko Giacobbe, autore del gol del 2-1 sul campo del Fasano.

“Nella ripresa ce la siamo giocata, con un po’ più di fortuna ed un approccio diverso… Sulla seconda rete del Fasano il fallo su Biagioni era ovvio, sono cose che succedono, ma nel corso della stagione ci sono stati torti palesi”.

La chiusura di Giacobbe: “Io sono orgoglioso di questi ragazzi, il cuore di questa squadra e la voglia di non mollare mai. In allenamento c’è armonia, si è creato un bel gruppo”.

Domenica arriva il Gravina: “Il lavoro paga, le ultime giornate però sono difficili. Molto si deciderà nel doppio confronto contro Gravina e Heraclea. Noi vogliamo chiudere in bellezza.”