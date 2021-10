FareAmbiente Foggia: petizione contro il degrado di Parco San Felice

Foggia, 26 ottobre 2021. La settimana scorsa sono comparsi dei cartelli per denunciare lo stato di abbandono del Parco San Felice: ormai da tempo sono presenti delle cancellate che impediscono ai cittadini di usufruire pienamente dell’area. Niente, nessuna riqualificazione dell’area ed il solito degrado urbano che troppo spesso attanaglia la città. L’Associazione ambientalista FareAmbiente ha deciso di promuovere una petizione a riguardo, dopo aver ascoltato i cittadini, ormai stanchi di questa situazione.

Il vicepresidente regionale di FareAmbiente, il geologo Dott. Francesco Bacchelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per combattere lo stato di degrado e abbandono del Parco San Felice e per la presenza di barriere architettoniche che ne impediscono la piena fruizione”.

“Sono numerosi i cittadini che stanno aderendo, in tanti si chiedono: Perché è stata cambiata la destinazione d’uso del parco?”.

“Fareambiente propone un piano di rigenerazione urbana del parco volta al miglioramento della fruibilità dello stesso, all’ eliminazione delle barriere architettoniche, alla fruibilità delle famiglie come spazio cittadino.Parco San Felice torni ad essere un polmone verde”, conclude Bacchelli.