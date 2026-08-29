Far Away orario puntate autunnali: ecco quando vanno in onda in settimana e il sabato

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Settembre è ormai alle porte e Mediaset è pronta ad apportare una serie di modifiche di palinsesto che riguarderanno da vicino anche Far Away. La serie ambientata in Turchia nonostante l’imminente cambio di programmazione continuerà ad andare in onda su Canale 5 sia durante la settimana che nel weekend. Le novità riguarderanno da vicino l’orario di messa in onda delle puntate e la durata complessiva degli episodi.

Il nuovo orario delle puntate puntate di Far Away

Le puntate settimanali di Far Away verranno trasmesse in daytime su Canale 5 da lunedì al venerdì alle ore 16:05. La Serie andrà in onda subito dopo Uomini e Donne. L’appuntamento quotidiano avrà una puntata complessiva di circa 20 minuti.

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Far Away andrà in onda anche il sabato pomeriggio prima di Verissimo con una puntata di un’ora. Dunque nonostante la variazione di palinsesto, lo sceneggiato resterà protagonista nel palinsesto Mediaset anche in autunno. I fan dovranno annotarsi i nuovi orari, così da non perdersi alcun episodio. Le nuove puntate di Far Away sono pronte a riservare al pubblico grandi colpi di scena.