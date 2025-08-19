FantaMeteo: come partirà settembre?
Scenari turbolenti per settembre: ne è convinta IlMeteo.it.
La mappa del centro europeo mostra appunto l’anomalia di pressione e geopotenziale a livello emisferico con la possibilità di fronti temporaleschi in discesa verso il bacino del Mediterraneo. La possiamo immaginare come una sorta di canale al cui interno possono fluire perturbazioni dal Nord Europa fino all’Italia, scrive il noto sito web.
Oltre alle precipitazioni questa fase di maltempo provocherà anche un deciso calo delle temperature. I valori termici si porteranno diffusamente sotto le medie climatiche (più fresco dunque rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo) in particolare sulle regioni del Centro Nord (maggiormente esposte alle piogge) come non succedeva da tanto tempo. Valori in media invece al Sud e sulle due Isole Maggiori.