FAETO, DOMENICA 4 AGOSTO LA SAGRA DEL PROSCIUTTO

E’ senza dubbio una delle sagre più attese dell’estate. A Faeto, sui Monti Dauni, dove il caldo torrido non c’è,una giornata intera dedicata al suo prodotto tipico, il prosciutto crudo.

Domenica 4 agosto andrà in scena la Sagra del Prosciutto di Faeto (“Fete de lu presutte de Faite”), evento giunto alla 63^ edizione. Ad organizzare la manifestazione che si svolgerà nel lussureggiante bosco di Faeto, è l’agenzia Bella Vita Eventi di Nicola Talienti, e dall’amministrazione comunale di Faeto. Per tutta la giornata sono previsti momenti di intrattenimento e animazione per le famiglie e i bambini, oltre ai numerosi stand dove si potrà degustare il prosciutto e gli altri prodotti tipici locali.



Inoltre visite guidate ai siti di maggiore interesse storico-culturale-naturalistico: fontane e sorgenti spontanee e alberi secolari, monumenti forestali. Il programma della sagra prevede alle 12 l’esibizione della street band, alle 15 stage e show di musica popolare, alle 17,30 lo spettacolo di Tommy Terrafino ed infine alle 21,30 lo spettacolo Live Idea.

Il prosciutto di Faeto sta per ottenereil riconoscimento IGP. Avviata la discussione sul processo di certificazione che ha visto protagonisti amministratori del territorio e produttori non solo di Faeto, ma di tutta la zona dei Monti Dauni.

“Il prosciutto di Faeto – ha spiegato il sindaco Michele Pavia -è un autentico simbolo di eccellenza del nostro territorio, espressione di una ricca tradizione gastronomica che attraversa i secoli e ci riempie di orgoglio. L’ottenimento della certificazione IGP per questo prodotto rappresenta, dunque, un passo fondamentale per salvaguardarne l’autenticità ed elevarne la posizione sul mercato nazionale e internazionale. Inoltre rappresenta una ulteriore azione di rafforzamento dell’identità e del brand Monti Dauni”.