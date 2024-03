Facciamo subito questi sei punti



Celebrata la XXVIII, il Manfredonia si ritrova dopo l’accumulo di punti nella sessione invernale, con un pugno di mosche in mano.



Purtroppo non si poteva e non si doveva pareggiare in casa contro il Bitonto e nemmeno bisognava regalare punti al Cilento e al Fasano.

Dovevamo almeno avere un paio di lunghezze in più in classifica per stare tranquilli ed ora ci viene l’affanno pensando che in casa dobbiamo affrontare un Nardò in ripresa, poi andare a Palma Campania (anch’essi in un discreto stato di grazia), ed infine giocare contro il Rotonda, alle prese, come noi con una salvezza che comunque potrebbe essere a portata di mano.



Insomma, abbiamo combinato un inguacchio a livello di prestazioni, che non sto a giudicare, in quanto le ultime gare le ho viste per TV (da quella contro il Fasano) e non dal vivo e pertanto il pregiudizio mi è vano.



La comodità del mezzo televisivo ci costringe alla pelandronite acuta… Ne abbiamo girati a iosa di campi, che oramai sembrano un lontanissimo ricordo d’antan…



Prima era diverso, si andava e tutti zitti.



Ma osservando la classifica, ora dobbiamo impostare la nostra corsa sul Barletta che ha 29 punti e quindi a meno 4 dai Delfini del Golfo.

Il che significa a livello numerico ancora 12 punti a disposizione, se partiamo come assunto la media inglese.



Su sei gare a disposizione, tre sono in casa e tre fuori. Il Barletta a 29 punti dovrebbe arrivare, secondo la media inglese a 41 punti, mentre il Manfredonia a 46.

Indubbiamente abbiamo difronte partite difficili come quella della Fidelis, del Casarano, e del Gravina. Il Manfredonia ha avuto una involuzione dopo la vittoria contro il Gallipoli, quasi si sentisse appagato. Ma i segnali erano emersi già contro il Fasano.



Ma non basta, mi hanno riferito, ma non trovo ancora la notizia, che i sipontini sono in silenzio stampa.



Sinceramente non ravvedo le necessità di questo provvedimento, laddove di trasmissioni calcistiche ce ne sono soltanto due, una il lunedì ad Andria, e l’altra il venerdì in radio del buon Antonio Castriotta.



I giornalisti a Manfredonia hanno già pagato dazio, essendo costretti ad emigrare in gradinata. Molti ritenevano, e ritengono ancora che gli operatori dell’informazione siano degli scrocconi a tradimento, che si godono le partite gratis.

Purtroppo non sanno che seguire una partita di calcio comporta un impegno di energie ed una attenzione che varia dalle tre alle quattro ore minimo. E che non ci è permesso il lusso di scrivere boiate, perché sarebbero sotto gli occhi di tutti… il tutto… a beneficio degli ignoranti (cioè che ignorano), gratis et amore Dei.

DIDASCALIA A FOTO: Tribuna stampa e locali di servizio al Miramare. Campionato di Serie D 2001-02. Dov’era la sicurezza?



Ai tempi di papanonno (preistoria calcistica anni ’80 e ’90) avevamo una tribuna stampa inagibile di ferro posta sul lato della gradinata est.



Nessuno mai ci ha vietato l’ingresso, anzi durante i temporali e la pioggia se si appoggiavano le mani alla struttura in ferro si prendeva la scossa elettrica.

Ora quale può essere il pericolo se un giornalista vada in Tribuna centrale per circa due ore?



Quale nocumento alla salute propria e a quella degli altri può accadere o comportare? Fare informazione è un privilegio ed anche un servizio mi diceva il Prof. Matteo Di Turo (Don Ramon), uno dei miei Maestri (e la città ancora non gli ha intitolato una strada).



In uno dei miei colloqui romantici con il Gran Gioann (Gianni Brera), mi diceva, Gioanin tu “le capit trop” e non puoi fare il giornalista.



Ho atteso la lettura della classifica che monsieur Diderot, antisistemico per eccellenza mi sottopone il lunedì mattina, con voluttà.



Ebbene, il giorno delle capozzate contro il Nardò i barlettani avranno il derby della Bat contro la Fidelissima, mentre quando noi giocheremo a las Palmas campana, loro saranno di scena ad Altamura. Già guadagnare qualche punto contro gli eraclei sarebbe il massimo, ma il groviglio si potrebbe sbloccare domenica 14 aprile, when il Barletta ospita il Casarano e noi il Rotonda. Proprio alla 31ª i giochi potrebbero essere conclusi e programmare la next season. Non me ne voglia il mio amico Max se ho preso come spunto il Barletta, d’altronde è la squadra che in questo momento disputerebbe i play off… a quand la prochaine greve?.



Vanni Romano